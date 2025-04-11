США и Иран проведут переговоры по ядерной сделке. Что нужно знать

В субботу, 12 апреля, в Омане состоятся переговоры между США и Ираном. Ожидается, что стороны обсудят повторное заключение ядерной сделки, которую нынешний президент США Дональд Трамп отменил в свой первый срок.
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