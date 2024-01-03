Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 3 января обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским необходимость активизации военной помощи Украине, в том числе за счет поставок ракет.
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