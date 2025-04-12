«Спартак» хочет летом расстаться с Мединой

«Спартак» хочет расстаться с парагвайским вингером Хесусом Мединой летом. Как сообщает Metaratings, работа по трансферу игрока ведётся, но поиск клуба для Медины может усложнить размер его зарплаты — €1,6 млн.
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