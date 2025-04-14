Каждый третий школьник имеет симптомы «цифрового слабоумия»

Педагог с 12-летним опытом работы в Китае и основатель круглогодичного хобби-клуба «Городские каникулы» рассказала PRIMPRESS, как гаджеты убивают детскую креативность, почему китайцы лечат интернет-зависимость в больницах и как вернуть ребёнка в реальный мир.