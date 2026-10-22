Близость работы к дому остается главным фактором, ради которого кандидаты готовы получать меньше. Об этом ИА НСН сообщил основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров.
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