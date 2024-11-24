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Отец Игорь: Современные технологии делают из молодежи эгоистов

Отец Игорь: Современные технологии делают из молодежи эгоистов

На круглом столе «Нравственность как основа народосбережения», прошедшем в рамках XIX Всероссийского конгресса «Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения», настоятель Свято-Троицкого храма Русской православной старообрядческой церкви иерей Отец Игорь высказал мнение о том, что создание семьи с эгоистом невозможно.

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