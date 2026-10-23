🚰«С тазиками вместо воды из крана»: Аксёнов возмутился тем, что керчане месяцами не могли добиться нормального напора Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал местных чиновников и сотрудников коммунальных служб за длительное игнорирование жалоб жильцов дома №12 по улице Нестерова.