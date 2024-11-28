Бизнес-день “РЭД ЭКСПО” 2024: Фоторепортаж Знаете, а это совсем неплохо: две вы...

Бизнес-день “РЭД ЭКСПО” 2024: ФоторепортажЗнаете, а это совсем неплохо: две выставки, посвящённые компьютерным играм – всего за неделю! Но если первая – “Игропром” продолжалась всего два дня, то “РЭД ЭКСПО” будет проходить целых четыре.