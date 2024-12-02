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Доллар идет на шантаж

Насильно мил не будешь. Угроза Дональда Трампа ввести против стран БРИКС 100% тариф, если они не откажутся от идеи создания собственной валюты, потрясла финансовые рынки и заставила инвесторов бежать к доллару США.

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