Доллар идет на шантаж

Насильно мил не будешь. Угроза Дональда Трампа ввести против стран БРИКС 100% тариф, если они не откажутся от идеи создания собственной валюты, потрясла финансовые рынки и заставила инвесторов бежать к доллару США.
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