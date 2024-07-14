«А может, кому-то выгодно?»: Приказа Белоусова ослушались. После атаки Киева зазвучали неприятные вопросы

После новой атаки Киева в России зазвучали неприятные вопросы. Кто не услышал приказ Андрея Белоусова? Или услышали, но намеренно не исполняют? "А может, кому-то выгодно?" - негодует военный волонтёр Роман Алёхин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии