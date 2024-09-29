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  • Е Пронина
    это не черная полоса, а идет амеро-израильская зачистка по усмирению арабов))Комментатор Тоуси...
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Врач Терещенко: риск сердечной недостаточности при гипертонии составляет 94%

Врач Терещенко: риск сердечной недостаточности при гипертонии составляет 94%

В России значительная часть населения страдает от сердечной недостаточности. Она может возникнуть после любого сердечно-сосудистого заболевания, а средняя продолжительность жизни больного с момента развития симптоматики без лечения составляет примерно 5 лет.

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