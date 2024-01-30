«Ростелеком» реализовал социальный проект «Связь сердец» в Центральном федеральном округе

«Ростелеком» провел в нескольких регионах Центрального федерального округа акцию «Связь сердец». Специалисты провайдера презентовали просветительский и образовательный контент компании детям из Белгородской области (порядка 1200 человек), которые временно находятся в оздоровительных лагерях Воронежской, Калужской, Липецкой, Тамбовской и Тульской областей.