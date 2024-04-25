Вредные привычки: какие традиционные завтраки вредят вашему здоровью

Завтрак — самый важный прием пищи, который задает настроение всему дню. Сбалансированный утренний перекус поможет зарядиться энергией, однако вредная еда на завтрак способна принести вашему организму существенный вред.
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