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Вредные привычки: какие традиционные завтраки вредят вашему здоровью

Вредные привычки: какие традиционные завтраки вредят вашему здоровью

Завтрак — самый важный прием пищи, который задает настроение всему дню. Сбалансированный утренний перекус поможет зарядиться энергией, однако вредная еда на завтрак способна принести вашему организму существенный вред.

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