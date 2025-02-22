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Михаил Развожаев: В Севастополе открылся первый в истории города анатомический театр

Михаил Развожаев: В Севастополе открылся первый в истории города анатомический театр

В Севастополе открылся первый в истории города анатомический театр Новое здание стало одним из корпусов института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета: обучение будущих врачей невозможно без изучения анатомии, а для этого необходимо … .

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