Михаил Развожаев: В Севастополе открылся первый в истории города анатомический театр

В Севастополе открылся первый в истории города анатомический театр Новое здание стало одним из корпусов института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета: обучение будущих врачей невозможно без изучения анатомии, а для этого необходимо … .
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