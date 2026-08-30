Благоевич – «Акрону» после 2:2 с ЦСКА: «Вы поставили вот такую планку – не принимаю меньше. Давайте, «Локо» следующий матч»

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Тренер «Акрона» Срджан Благоевич обратился к игрокам команды после ничьей с ЦСКА (2:2) в РПЛ. После 6 матчей тольяттинский клуб занимает в таблице предпоследнее место.