Россия и Китай союзники?

Виктор Анисимов *** Я не аналитик и не эксперт, поэтому то что написано ниже ничуть не претендует на аналитику, это просто моё личное мнение основанное на здравом смысле, и конечно же оно может и не иметь ничего общего с реальным положением дел.
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