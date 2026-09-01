Путин напомнил Армении о дешёвом газе за $138 и других выгодах от членства в ЕАЭС

Владимир Путин вновь обозначил экономическую цену политического маневра Еревана. Выступая перед журналистами после саммита ШОС в Бишкеке, президент России напомнил армянской стороне о конкретных выгодах членства в Евразийском экономическом союзе, предложив не абстрактные обещания, а цифры.