Путин напомнил Армении о дешёвом газе за $138 и других выгодах от членства в ЕАЭС

Владимир Путин вновь обозначил экономическую цену политического маневра Еревана. Выступая перед журналистами после саммита ШОС в Бишкеке, президент России напомнил армянской стороне о конкретных выгодах членства в Евразийском экономическом союзе, предложив не абстрактные обещания, а цифры.
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