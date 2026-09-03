🧪 Требования к экспертным статьям для журнала «Фокус внимания» Объём: от 5 000 до 8 000 знаков с пробелами.
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