Чего добивается «султан» Эрдоган угрозами ввести турецкие войска в Израиль

На Ближнем Востоке началось очередное обострение. В ситуации полной неопределенности по поводу того, кто одержит верх в борьбе за президентское кресло в Соединенных Штатах, Израиль и Турция публично обменялись весьма жесткими угрозами.
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