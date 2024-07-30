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Несекретные материалы

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Чего добивается «султан» Эрдоган угрозами ввести турецкие войска в Израиль

Чего добивается «султан» Эрдоган угрозами ввести турецкие войска в Израиль

На Ближнем Востоке началось очередное обострение. В ситуации полной неопределенности по поводу того, кто одержит верх в борьбе за президентское кресло в Соединенных Штатах, Израиль и Турция публично обменялись весьма жесткими угрозами.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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20 час.
Людмила Лиханова
Вот так прибыли а потом отжали земли.
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20 час.
Людмила Лиханова
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20 час.

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