📹⚡️Пилот Су-35С ВКС РФ успешно "взбодрил" операторов разведывательно-ударного БПЛА MQ-9A "Reaper" ВКС Франции, настигнув и обогнав машину из задней полусферы на догонном курсе на дистанции менее 25 метров.
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📹⚡️Пилот Су-35С ВКС РФ успешно "взбодрил" операторов разведывательно-ударного БПЛА MQ-9A "Reaper" ВКС Франции, настигнув и обогнав машину из задней полусферы на догонном курсе на дистанции менее 25 метров.