Daily Mail: Хосе Флорес из Коста-Рики заявил о своём долголетии

119-летний Хосе Флорес из Коста-Рики заявил о своём долголетии. Он родился 11 июля 1907 года и может стать старейшим человеком на Земле.
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