Украина вряд ли сможет выйти на границы 1991 г, — экс-генерал НАТО, президент Чехии Петр Павел

Украина вряд ли сможет в обозримом будущем вернуть утраченные территории под свой контроль, заявил 11 мая в интервью газете Die Presse президент Чехии Петр Павел, имеющий военное прошлое и вышедший в отставку в звании генерала НАТО.
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