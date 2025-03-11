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«Не помню, чтобы не играть семь месяцев, выйти и забить два гола». Ташуев — о дубле Бериши

«Не помню, чтобы не играть семь месяцев, выйти и забить два гола». Ташуев — о дубле Бериши

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBETКубка России.

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