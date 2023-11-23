В Молдове ремонт моста завершат после 30-летнего простоя

Госпредприятие «Государственная дорожная администрация» сообщает, что начались ремонтные работы на транспортной развязке (включая мост-переход), расположенной на автотрассе общего пользования М3 Кишинев - Комрат - Джурджулешты - граница с Румынией, км 41,96 (участок дороги км 41,59 - 42,10 и пандусы 1 и 2).
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