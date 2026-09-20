WSJ: в Европе опасаются планов милитаризации Германии

В европейских странах опасаются планов Германии по наращиванию оборонных закупок. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Forbes: Минцифры ...
- Госдума миллиарде...
- Госдума миллиарде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым