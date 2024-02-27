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Китай

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Премьер Госсовета КНР призвал к новым прорывам в построении единого общенационального рынка

Пекин, 26 февраля Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал к новому прогрессу и прорывам в построении единого общенационального рынка для эффективной поддержки новой архитектоники развития и высококачественного развития страны.

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