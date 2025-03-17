В Комсомольском районе после представления прокуратуры отремонтируют крышу МКД

Было установлено нарушение закона.К прокурору Ивановской области Андрею Жугину в Комсомольском районе обратились жители села Писцово, выразив обеспокоенность бездействием местных властей в отношении их просьбы о переносе сроков ремонта крыши многоквартирного дома на улице Комсомольской.