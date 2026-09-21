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Аргументы недели

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Пресс-секретарь ОГП: Руслан Кравченко не появился на работе после окончания командировки

Пресс-секретарь ОГП: Руслан Кравченко не появился на работе после окончания командировки

Кравченко так и не вернулся из командировки. Служебная командировка Руслана Кравченко закончилась 18 сентября, однако 21 сентября в Офисе Генпрокурора его так и не увидели.

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