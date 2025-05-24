Рост покупок коллекционных фигурок в России значительно увеличился в 2025!

В начале этого года россияне увеличили покупки коллекционных фигурок на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как спрос на плюшевые игрушки вырос только на 7%, сообщили аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" РИА Новости.
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