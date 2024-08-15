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Ректор Колумбийского университета Немат Минуш Шафик ушла в отставку

Ректор Колумбийского университета Немат Минуш Шафик ушла в отставку

Ректор Колумбийского университета, одного из самых известных учебных заведений США, Немат Минуш Шафик подала в отставку после длительного скандала, связанного с ее реакцией на акции протеста в поддержку Палестины, проходившие на кампусе.

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