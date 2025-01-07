Первые террористы в истории СССР: что творили боевики генерала Кутепова

«Связь с антисоветскими диверсионными группами» — типичное обвинение в эпоху сталинских репрессий. Однако сфабрикованные НКВД дела подобного рода опирались на вполне реальные прецеденты белого террора в СССР.
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