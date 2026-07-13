Shein готовится к IPO в Гонконге и рассчитывает привлечь до $3 млрд

Онлайн-ритейлер Shein близок к выходу на фондовый рынок Гонконга. По данным Bloomberg, компания получила одобрение китайского регулятора и планирует провести IPO уже в августе, рассчитывая привлечь от $2 млрд до $3 млрд.
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