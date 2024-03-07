Глава МИД КНР: Мирное сосуществование -- это красная черта в китайско-американских отношениях

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Мирное сосуществование - это красная черта, поскольку страшно даже представить катастрофические последствия конфликтов между такими гигантами как Китай и США, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в четверг.
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