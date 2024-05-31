Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в совершении уголовных преступлений.
Трамп вошел в историю
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Гарий Щерба
Одна ПОЛИТИКА и НИКАКОЙ УГОЛОВЩИНЫ ....!!!!
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17 час.
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Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в совершении уголовных преступлений.
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