Боец Шлеменко одержал победу над американцем Кертисом Миллендером в Омске

ОМСК, 1 июня, ФедералПресс. 1 июня на G-Drive Арене в Омске кипели недетские страсти. Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко победил американского спортсмена на юбилейном турнире SFC-10.
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