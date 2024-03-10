Экс-судья Дин об ударе Доку шипами в грудь Мак Аллистеру: «Ему очень, очень повезло. Он первым сыграл в мяч, полагаю, судьи почли последующий удар игровым столкновением»

В матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ман Сити» (1:1). На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.
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