Экс-судья Дин об ударе Доку шипами в грудь Мак Аллистеру: «Ему очень, очень повезло. Он первым сыграл в мяч, полагаю, судьи почли последующий удар игровым столкновением»

В матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ман Сити» (1:1). На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.