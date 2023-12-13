В Астрахани не вовремя вернувшаяся домой внучка помешала мошеннику забрать деньги бабушки

В отдел полиции Трусовского района Астрахани поступило заявление 87-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился полицейским, и сообщил: "Ваша внучка стала виновницей серьёзного ДТП".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии