Россия и Украина изучат проекты меморандумов друг друга — Ушаков

Проекты меморандумов с мирными предложениями друг друга изучают Украина и Россия, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков 4 июня после разговора Владимира Путина с Дональдом Трампов на брифинге.
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