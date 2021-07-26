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Объявлены победители конкурса «Придумай свою историю в мире Ниндзяго»

Объявлены победители конкурса «Придумай свою историю в мире Ниндзяго»

Главный победитель — Виталий Бровко. Победители зрительского голосования:  Максим Карпушкин Иван Костарев Ксюша Солдатова Кирилл Игорь и Максим Колодины Артём Бартов Всеволод и Ростислав Коршук Клим Раффи Вова Верт Константин Карачев Макар Большешапов Андрей Соларев Артём Гречкин Даниил Шнейдерман Артём Пульников Илья Андреев Леонид Ильин Андрей Ланцев Аня и Максим Пестряковы Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои комиксы!  С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

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