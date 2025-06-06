В Ярославском районе здание освободили от незаконной пристройки

В ходе обследования территории Северо-Восточного округа Госинспекция по недвижимости выявила самовольное расширение площади коммерческого объекта, торгового центра, расположенного по адресу: Ярославское шоссе, 69 сообщили в пресс-службе ведомства.
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