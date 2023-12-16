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Серия поражений «Детройта» достигла отметки «22». Это антирекорд клуба

«Детройт» в пятницу потерпел поражение от «Филадельфии» со счетом 92:124. Антирекордная серия поражений «Пистонс» достигла отметки «22».

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