«Он не гений, а кривляка и обычный актёр» - Мария Голубкина высказалась о Табакове и об актёрской профессии

Вероятно вы не сильно знакомы с творчеством Олега Табакова. Посмотрите фильмы: "Испытательный срок" "Шумный день", "Гори ,гори моя звезда", "Достояние республики", Неоконченная пьеса для механического пианино", После дождичка в четверг".......он разный и он велик! И не тусклой Голубкиной его оценивать и критиковать!

Денис Ватутин

Знаком, естественно - я сказал про большую часть - и опять же, даже в тех ролях прослеживается сходный образ. Это моё субъективное мнение, которого я не навязываю никому. Олег Табаков нравится -к тому же принимал у меня экзамен вступительный)