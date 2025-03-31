На днях актриса Мария Голубкина сделала ряд скандальных заявлений о легендарном Олеге Табакове и об актёрской профессии в целом.
«Он не гений, а кривляка и обычный актёр» - Мария Голубкина высказалась о Табакове и об актёрской профессии
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Вероятно вы не сильно знакомы с творчеством Олега Табакова. Посмотрите фильмы: "Испытательный срок" "Шумный день", "Гори ,гори моя звезда", "Достояние республики", Неоконченная пьеса для механического пианино", После дождичка в четверг".......он разный и он велик! И не тусклой Голубкиной его оценивать и критиковать!
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3 час.
Денис Ватутин
Знаком, естественно - я сказал про большую часть - и опять же, даже в тех ролях прослеживается сходный образ. Это моё субъективное мнение, которого я не навязываю никому. Олег Табаков нравится -к тому же принимал у меня экзамен вступительный)
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1 час.
ВАРЯГ РУС
Зависть - страшное дело.
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56 мин.
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