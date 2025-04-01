За поджог релейного шкафа в подмосковном Подольске транспортной полицией задержаны трое школьников

В дежурную часть Линейного управления МВД России на станции Москва-Курская поступило сообщение о том, что в подмосковном городском округе Подольск на 51-м километре участка железнодорожной линии между станциями Подольск – Гривно Курского направления Московской железной дороги обнаружено два релейных шкафа, один из которых частично выгорел, а другой имеет следы взлома, но термическому воздействию не подвергся.