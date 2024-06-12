Председателем СК России дано поручение возбудить уголовное дело по факту травмирования женщины и ребенка в результате наезда самоката в Калужской области

В средствах массовой информации сообщалось, что 11 июня 2024 года на одной из улиц Калуги женщина с находившимся на руках 8-месячным ребенком получили травмы в результате наезда на них электросамоката под управлением мужчины, который скрылся с места происшествия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии