За сутки 2 жительницы ДНР стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 1,5 млн рублей

47-летняя жительница Брянки обратилась в территориальный орган МВД России с заявлением о мошенничестве – в соцсетях женщина нашла рекламу якобы от водоканала, где говорилось о возможности дистанционной передачи показаний счетчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии