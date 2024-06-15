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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мальцев: «Олимпиада в Париже, на мой взгляд, пройдет не сказать чтобы гладко с точки зрения справедливости, честной спортивной борьбы»

– Наверняка многое изменил бы в отношении к мужчинам в синхронном плавании олимпийский статус, однако МОК будто бы не желает их там видеть.

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