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На экране — разводы и служебные романы, а в жизни актёры «Склифосовского» женаты десятилетиями

На экране — разводы и служебные романы, а в жизни актёры «Склифосовского» женаты десятилетиями

В «Склифосовском» врачи института скорой помощи годами выясняют отношения: служебные романы, разводы, любовные треугольники и вечный разрыв между тяжёлыми дежурствами и семьёй.

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