Большой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды, умеет менять дорожный просвет и визуализирует распознанные объекты вокруг автомобиля.
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