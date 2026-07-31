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Аргументы недели

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Китай тайно вооружает Иран вопреки обещаниям Трампу?

Китай тайно вооружает Иран вопреки обещаниям Трампу?

По утечкам в СМИ, Пекин готовится поставить Тегерану до 400 ПЗРК (FN-16 и QW-12) на сумму $60–70 млн через Гонконг и Пакистан.

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