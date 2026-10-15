Ижевск. Удмуртия. Двое жителей Удмуртии получили штрафы за пожертвования организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), которая признана экстремистской и ликвидирована решением суда в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности.